Beşiktaş evinde rakibini mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Vodafone Park'ta oynanan ve hakem Barış Şimşek'in düdük çaldığı maçta Beşiktaş'ın gollerini 31. dakikada Dusko tosic ve 45. dakikada Adriano attı.

Beşiktaş'ta Tosic 20 ve 61. dakikalarda sarı kart görüp kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kayserispor'da ise 85 ve 90'da itirazdan sarı kart gören Umut Bulut kırmızı kart gördü.



Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Siyah-beyazlı takımın başındaki 100. maçından galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65'e çıkardı ve haftayı 4. sırada bitirdi. Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano (Dk. 84 Mustafa Pektemek), Medel, Tolgay Arslan, Quaresma (Dk. 90+2 Larin), Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 63 Necip Uysal)

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Cinaz, Badji (Dk. 60 Güray Vural), Deniz Türüç, Boldrin (Dk. 67 Kravets), Mendes (Dk. 72 Amorim), Umut Bulut

Goller: Dk. 31 Tosic, Dk. 45 Adriano (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 61 Tosic (Beşiktaş), Dk. 90 Umut Bulut (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Şamil Çinaz, Dk. 30 Badji (Kayserispor)

Kaynak: Ajanslar