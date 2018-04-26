Beşiktaş divan kurulu "derbiye çıkmayalım" dedi
Beşiktaş divan kurulunda üyeler 57. dakikadan devam edilmesine karar verilen derbiye çıkılmamasını istedi. Yönetim oylama isteyecek.
Beşiktaş'taki kritik divan toplantısında siyah-beyazlıların Türkiye Kupası'nda 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar verilem Fenerbahçe maçı görüşülüyor. Divan kurul üyeleri yönetimden Fenerbahçe maçından çıkılmamasını istedi. Ali Rıza Dizdar tahkime başvurulması gerektiğini ifade etti. Yönetim oylama istetecek .
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Kaynak: Ajanslar