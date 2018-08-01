Beşiktaş Belçikalı yıldız oyuncu için görüşmelere başladı!

Dünya Kupası'nda Belçika'yla birlikte üçüncülük elde eden Chadli'nin adı uzun bir süredir Beşiktaş ile birlikte anılıyordu. Fransız basını, Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcu Nacer Chadli için West Bromwich ile görüşmelere başladığını yazdı.

Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'yla birlikte üçüncülük elde eden Nacer Chadli'nin adı uzun bir süredir Beşiktaş ile birlikte anılıyordu.

FRANSIZ BASINI DUYURDU

Kara Kartal'ın 28 yaşındaki Fas asıllı sol kanat oyuncusuyla ilgili resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Fransa'da yayım yapan RMC Sport'tan Sacha Tavolieri'nin paylaştığı habere göre Siyah Beyazlı yöneticiler, yıldız futbolcunun transferi için West Bromwich Albion kulübüyle görüşme halinde.

Tavolieri, bununla birlikte Chadli'nin kendisiyle şu ana kadar hiçbir temas kurulmadığını kaydetti.

Geçtiğimiz sezon küme düşen West Brom ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunan Chadli'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Ajanslar