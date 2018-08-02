Beşiktaş - B36 Torshavn maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Beşiktaş UEFA mücadelesinde B36 Torshavn karşısına rövanş maçında çıkıyor. B36 Torshavn - Beşiktaş maçı canlı izle aratması taraftarlar tarafından yapılıyor. Canlı maç izle ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına çıkıyor. Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn Siyah beyazlı ekibimize konuk oluyor. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde göz dolduran performansıyla dikkat çeken Beşiktaş bu maçı kazanarak emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor. Maçı merakla bekleyen taraftarlar B36 Torshavn - Beşiktaş maçı canlı izle aratmasını sıkça yapmaya başladı. Maç saat 21.00'de başladı. Canlı olarak D Smart'ta yayınlanıyor. Canlı maç izle ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI CANLI İZLE



Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında rövanş maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn’a konuk olacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren ve bu sezon Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş UEFA yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇI HANGİ KANALDA?



Bu akşam Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Xistra’nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Maç D-Smart'ın Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLACAK

Beşiktaş, B36 Torshavn’ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı. Siyah-Beyazlılar, uzun bir ara sonrası Vodafone Park’ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Siyah-Beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.

Beşiktaş, B36 Torshavn’ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

74 GÜN SONRA VODAFONE PARK'TA

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Vodafone Park’ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 206. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde Faroe Adaları’ndan B36 Torshavn’ı konuk edecek. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78’ini kazandı, 83’ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

Kaynak: Ajanslar