Beşiktaş, Avrupa deplasmanına taraftar götürmeme kararı aldı!

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA'Dan gelebilecek men cezası sebebiyle bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftar götürülmeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



''TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDECEĞİZ''



''2018-2019 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmektedir.

Beşiktaşımız, bu sezon ligin yanı sıra ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek.



Tüm camiamız ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz.''

''AVRUPA DEPLASMANLARINA TARAFTARIMIZI GÖTÜRMEYECEĞİZ''

''Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir.

Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir vücut olacağından eminiz.

UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz.

UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.''

Beşiktaş JK

Kaynak: Ajanslar