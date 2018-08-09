Beşiktaş Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi ile anlaştı

Transfer döneminde İspanyol kaleci Fabri'yi Premier League ekiplerinden Fulham'a satan Beşiktaş, kaleci rotasyonunu yine Premier League'den takviye etmeye hazırlanıyor.

İngiltere'de transferin son saatlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Transfer döneminde İspanyol kaleci Fabri'yi Premier League ekiplerinden Fulham'a satan Beşiktaş, kaleci rotasyonunu yine Premier League'den takviye etmeye hazırlanıyor.

OSPİNA İLE HER KONUDA ANLAŞILDI



Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Kolombiyalı kaleci David Ospina ile her konuda anlaştı. Ayrıca, Arsenal da Ospina ile iletişime geçerek bu yaz takımdan ayrılmasına izin vereceklerini belirtti.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMIŞTI



Petr Cech'in de yer aldığı Arsenal'da Bayer Leverkusen'den Bernd Leno'nun transfer edilmesinin ardından kaleci rotasyonunda üçüncü sıraya kadar düşen Ospina, Kolombiya Milli Takımı ile Rusya'da Dünya Kupası'nda da mücadele etmişti.