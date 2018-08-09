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09 Ağustos 2018 18:25 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018 18:28

Beşiktaş Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi ile anlaştı

Transfer döneminde İspanyol kaleci Fabri'yi Premier League ekiplerinden Fulham'a satan Beşiktaş, kaleci rotasyonunu yine Premier League'den takviye etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi ile anlaştı

İngiltere'de transferin son saatlerinde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Transfer döneminde  İspanyol kaleci Fabri'yi Premier League ekiplerinden Fulham'a satan Beşiktaş,  kaleci rotasyonunu yine Premier League'den takviye etmeye hazırlanıyor.

OSPİNA İLE HER KONUDA ANLAŞILDI

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Kolombiyalı kaleci David Ospina ile her konuda anlaştı. Ayrıca, Arsenal da Ospina ile iletişime geçerek bu yaz takımdan ayrılmasına izin vereceklerini belirtti.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMIŞTI

Petr Cech'in de yer aldığı Arsenal'da Bayer Leverkusen'den  Bernd Leno'nun transfer edilmesinin ardından kaleci rotasyonunda üçüncü sıraya kadar düşen Ospina, Kolombiya Milli Takımı ile Rusya'da Dünya Kupası'nda da mücadele etmişti.

Etiketler: beşiktaş


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