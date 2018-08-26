Beşiktaş-Antalyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek. Bu maçta ilk 11'ler belli oldu.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR
Stat: Vodafone Park
Saat: 21:45
Hakem: Halis Özkahya
Yayın: beIN SPORTS
BEŞİKTAŞ: Utku, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Quaresma, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz
Kaynak: Ajanslar