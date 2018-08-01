Beşiktaş 3 yıldır sahalara çıkamayan Kavlak'ı gönderiyor!

Beşiktaş, son 3 yıldır sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalan Veli Kavlak'tan kendisine takım bulmasını istedi. Kavlak takım bulamazsa sözleşmesi feshedilecek.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş, uzun süredir takıma katı vermeyen oyuncuları gönderme kararı aldı.

Siyah-beyazlıların gönderilecekler listesindeki ilk isim ise senelik 1.7 milyon euro kazanan Veli Kavlak.

KENDİSİNE TAKIM BULMASI İSTENDİ



HABER1903'ün edindiği bilgiye göre; Siyah beyazlılar, geçirdiği omuz sakatlığı sonrası kendisini bir türlü toparlayamayan Veli Kavlak'ın kendisine takım bulmasını istedi.

KULÜP BULAMAZSA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK



Beşiktaş Kulübü'nün, Veli'nin transfer olacağı bir kulüp bulamaması durumunda oyuncuyla sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmeyi düşündüğü öğrenildi.