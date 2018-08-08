Beşar Esad'ın eşi kanser oldu

Suriye Devlet Başkanı olan Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hastanede kanser teşhisiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

Suriye'de kendi halkını katleden Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a kanser teşhisi konuldu. Meme kanseri olduğu tepsit edilen Esad, hastaneye kaldırıldılarak tedavi altına alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Esma Esad ve Beşşar Esad'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak şu mesaj yazıldı:

"Güç, itimat ve inançla… Esma Esad, erkenden keşfedilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Grubu, Esma Hanım'a acil şifalar diler."

Kaynak: Ajanslar