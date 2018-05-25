Bernard Beşiktaş'a gelecek mi? Bernand Beşiktaş'la anlaştı mı?

Bernard Beşiktaş'a gelecek mi sorusu Beşiktaşın transfer gündemine damgasını vurdu. Bernand Beşiktaş'la anlaştı mı sorusunun yanıtıyla ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Süper Toto Türkiye Süper Ligi'ni 4. sırada tamamlayan Beşiktaş yeni sezon için çalışmalar başladı. Beşiktaş transfer ağına şimdiden birçok dikkat çeken ismi aldı. Beşiktaş'ın şu an dikkatini çeken oyuncular arasında Bernard yer alıyor. Beşiktaş Talisca'nın takımdan ayrılmasının ayrından başka bir Brezilyalı olan Bernard'ı transfer etmek için uğraşıyor. Yeni sezon için yeni isimleri bekleyen taraftarlar Bernard Beşiktaş'a gelecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu transfer için "Klasik bir 10 numara istemiyorum. Bernard orta sahanın yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Tam benim istediğim özelliklere sahip bir futbolcu" değerlendirme yaptığı öğrenildi. Bernand Beşiktaş'la anlaştı mı ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

BERNARD BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Bernard Beşiktaş'a gelecek mi sorusunun yanıtı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Bernard'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi bitti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu transfere yeşil yaktığı öğrenildi.

BERNARD BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI MI?

Güneş Bernard transferi için, "Klasik bir 10 numara istemiyorum. Bernard orta sahanın yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Tam benim istediğim özelliklere sahip bir futbolcu" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN BERNARD'A YEŞİL IŞIK

Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine düşünülen isimlerden biri olan Bernard'a teknik direktör Şenol Güneş'ten de onay çıktı. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi biten Brezilyalı 10 numara için görüşü sorulan Güneş'in, "Klasik bir 10 numara istemiyorum. Bernard orta sahanın yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Tam benim istediğim özelliklere sahip bir futbolcu" yorumunu yaptığı öğrenildi. Ukrayna kulübü ile sözleşmesi de biten Bernard'ın bonservisi elinde bulunuyor... Öte yandan 1+1 yıllık prensip anlaşması yapılan Demba Ba ise sözleşme için Love ve Negredo'nun siyahbeyazlı kulüpten ayrılmasını bekliyor.

BERNARD DUARTE KİMDİR?

Bernard 1992 Belo Horizonte doğumlu. 10 nurama pozisyonunu ve iki kanatta da görev yapabiliyor. Uzun adı Bernard Anicio Caldeira Duarte olan sambacının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

2011-2013 yılları arasında 3 sezon Atletico Mineiro forması giyen Bernard, 25 Milyon Euro karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.

Yıldız futbolcu 5 sezondur Shaktar Donetsk forması giyiyor. Bu sezon takımı ile 29 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 10 gol atma başarısı gösterdi.

15 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen ve geniş kadroda zaman zaman kendisine yer bulan Bernard'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro...

Kaynak: AjansHaber