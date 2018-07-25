Berna Laçin'e hapis istemiyle dava açıldı
Oyuncu Berna Laçin hakkında twitter hesabında yaptığı 'Medine' paylaşımından dolayı, “halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
MEDİNE TOPRAKLARINA DİL UZATTI
İdamın çözüm olmadığını söyleyen Laçin şunları yazmıştı:
"İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"
Güncel04 Temmuz 2018 10:22Berna Laçin'in 'Medine' tweetine soruşturma açıldıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı
Kaynak: Ajanslar
Faruk Uğurlu - Sen seni bil sen seni, sen seni bilmezsen acıtırlar zihnini. Zihniyet belli, içinde sirke olan küpten sirke, bal olan küpten bal sızarmış. Belli ki, hanım efendinin içinde yıllanmış sirke var ki, bizim mukaddes mahallerimize içinde barındırdığı o yıllanmış sirkeyi saçmak istemiş. Bizim edebimiz bu tür insanları muhatap almamıza müsade etmiyor. En güzel şey o ve benzer düşüncedeki insanları yüce adaletin makamına havale edelim vesselam ...