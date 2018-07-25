Berna Laçin'e hapis istemiyle dava açıldı

Oyuncu Berna Laçin hakkında twitter hesabında yaptığı 'Medine' paylaşımından dolayı, “halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MEDİNE TOPRAKLARINA DİL UZATTI

İdamın çözüm olmadığını söyleyen Laçin şunları yazmıştı:

"İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"

Güncel 04 Temmuz 2018 10:22 Berna Laçin'in 'Medine' tweetine soruşturma açıldıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı

Kaynak: Ajanslar