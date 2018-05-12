Berlusconi'ye güzel haber: Siyasi yasağı kalktı

Silvio Berlusconi'ye getirilen siyaset yasağı kaldırıldı.

Berlusconi, 2013 yılında vergi dolandırıcılığından hüküm giyince siyasetten men edilmişti. Bu kararın üzerinde Berlusconi Senato'dan azledilmiş ve geçen Mart ayında yapılan genel seçimlerde aday olamamıştı.

Corriere della Sera gazetesi ise bu sabah verdiği haberde, Berlusconi hakkındaki siyaset yasağı kararının Milano'daki Gözetim Mahkemesi tarafından kaldırıldığını duyurdu.

Berlusconi hakkındaki siyaset yasağı süresinin 2019'da dolması bekleniyordu. Milano Gözetim Mahkemesi ise eski başbakanın rehabilitasyon sürecini tamamladığına hükmederek yasağı kaldırdı.

Kaynak: Ajanslar