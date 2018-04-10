Berlin havalimansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Avrupa'nın en büyük başkentlerinden Berlin, havalimansız kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Açılışı 6 kez ertelenen Brandenburg havalimanının geleceği belirsizken, Tegel'in de yıkılması planlanıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de havalimansız kalma tehlikesi yaşanıyor. Tamamen yıkılıp yeniden yapılması planlanan BER kodlu Brandenburg Havalimanının açılışının 10 yıl uzaması ve hali hazırda kullanımda bulunan Tegel havalimanının da geleceğinin belirsiz olması Berlin'i bu tehlikeye sürüklüyor.

10 YIL ERTELENDİ

Normalde 2012 yılında hizmete sokulması planlanan, ancak bir türlü açılamayan Berlin Brandenburg Havalimanı 10 yıldır inşaat halinde. Açılışı geçtiğimiz Kasım ayında 6'ıncı kez ertelenen havalimanı için son olarak 2020 tarihi verildi ancak aradan geçen 10 yıl da göz önünde bulundurulduğunda bu durumu çok da mümkün olduğu görülmüyor.

TEGEL KAPATILACAK

Berlin'i havalimansız bırakma tehlikesinin esas kaynağı Brandenburg Havalimanından ziyade açıkta bulunan Tegel Havaalanı. 2019 yılında yıkılması planlanan Tegel'in yıkım planı Brandenburg'a göre ayarlanmıştı, ancak inşaat halindeki havalimanının açılış tarihinde yeni bir düzenlemem durumu, Tegel'in de kaderini etkiledi.

2019 yılında, ikinci bir açıklama gelmediği sürece kesin olarak yıkımı gerçekleştirilecek olan Tegel'den yaklaşık 6 ay sonra açılması planlanan Brandenburg, Berlin'i bir süre havaalansız bırakma tehlikesi ile karşı karşıya.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Havalimanı krizi Berlin'in gözü önünde bulunuyor, ancak hükümet bu duruma ilişkin henüz bir girişimde bulunmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan ulaştırma bakanı Andreas Scheuer "Bu konu hakkında bir girişimde bulunulmazsa Berlin 2019 sonunda havalimansız kalabilir" açıklamasını yaptı.

OYLAMA YAPILMIŞTI

Berlin'in havaalansız kalma tehlikesi bir yana, bir kriz de Tegel'den dolayı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Tegel'in geleceğinin belirlenmesi için referandum gerçekleştiren Berlinlilerin, yüzde 56.1’i havalimanının açık kalmasını isterken karşı olanların oy oranı yüzde 41.7’de kalmıştı.

Evet oylarının çıkmasına karşın Almanya'nın kararı havalimanının kapatılması yönünde oldu ve Almanya Berlinli seçmenlerinin kararını hiçe saydı.