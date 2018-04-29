Berat Kandilinde neler yapılır (2018) - Berat gecesi ibadetleri ve kandilde hangi dualar okunur?

Yakın zamanlarda merak edilen sorulardan birisi de Berat Kandilinde neler yapılır sorusu oldu. Berat gecesi ibadetleri ve kandilde hangi dualar okunur? Tüm bu soruların cevabı haberimizde.

Berat Kandilinde ne yapılır sorusu bugün en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Bu akşam ibadet yapacak müminler internette sıkça bu soruların cevabını arıyor. Berat kelime anlamıyla kurtulmak, temize çıkıp aklanmak ve feraha çıkmak anlamına gelmektedir. Üç ayların içinde son kandil olan Berat kandilinde de diğer kandillerde olduğu gibi çeşitli ibadetler yapılmaktadır. Her kandil akşamında olduğu gibi müminler bu akşamı da ibadet içinde geçirmek istiyor. Peki Berat gecesi ibadetleri nedir ve kandilde hangi dualar okunur? Bu gecede yapılması gereken ibadetlerin başında 100 Rekatlık Hayır Namazı gelmektedir. Rivayete göre bu namazı kılan kişi eğer o sene içinde vefat ederse şehitlik mertebesine nail olur. Aynı zamanda bu gece yapılan duaların, edilen tövbelerin, kılınan namazların geri çevrilmeden kat kat sevap yazılacağı rivayet edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim” şeklinde buyurmuştur. Berat Kandili 2018 yılında 30 Nisan Pazartesi'yi 1 Mayıs Salı'ya bağlanan gece eda edilecektir. Berat gecesiyle ilgili tüm detayları Ajanshaber.com farkıyla haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BERAT KANDİLİNDE NELER YAPILIR

Berat Kandili 2018 yılında 30 Nisan Pazartesi günü kutlanacak. İslam dünyasında diğer kandillerde de olduğu gibi Berat Kandili'nin önemi son derece büyüktür. Berat Kandili'nin fazileti ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Berat gecesini bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü teâlâya arz olunur" şeklinde buyurmuştur. Berat kandilinde hangi ibadetler yapılmalıdır? Allahu Teala'nın bu mübarek gecede edilen duaları geri çevirmeyeceği, edilen tövbeleri kabul edeceği rivayet edilmektedir. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Berat kandilinin gündüzü ve gecesinde Berat Kandili namazı yanında nafile namaz kılmak, 100 Rekatlık Hayır Namazı kılmak, Kuran-ı Kerim okumak, Berat orucu tutmak, Tevbe istiğfar etme bu gece yapılacak hayırlı ibadetlerin başında gelmektedir.

BERAT KANDİLİ GÜNDÜZÜ VE GECESİNDE BUNLARI MUTLAKA YAPIN

BERAT NE DEMEKTİR?

Berat kelime anlamı olarak Arapça'da temize çıkıp aklanma, borçtan kurtulma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi çeşitli anlamları içinde barındırmaktadır. Bu gece Allah'ın rahmet ve inayetini gösterdiği, kullarını bağışladığı, günahların affedildiği, yapılacak ibadetlerin daha fazla yapılmasının gerektiği bir gecedir. Yüce Allah'ın bu gecede yapılan ibadetlere daha fazla mükâfat vereceği bir zaman olarak tabir edilmektedir. Berat kelimesinin aslı Arapça'da ”Berâet" olarak yer almaktadır. Beraat’in sözlükte yer alan anlamı ile de ”bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak” geçmektedir. Beraat gecesinde kulların büyük ihsanlara kavuşmaları nedeniyle Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat Gecesinin dört adı vardır; bunlardan en meşhur olan adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

BERAT KANDİLİ 100 REKATLIK NAMAZI

Berat Gecesi'nde kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazla olduğu İslam alimleri tarafından belirtilir. Eğer farz namaz borcu yoksa, isteyen nâfile namaz kılabilir. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili Gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz var. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

BERAT NAMAZIN KILINIŞI

- 2 rekatta bir selam vererek kılınır.

- Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

- İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.

- Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

- Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

- Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR





Beraet gecesinde okuması gereken ibadetler ve okunması gereken dualar şu şekilde tavsiye edilmiştir. Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

TEVBE-İ İSTİĞFAR DUASI

Tevbe, istiğfar duâlarının manası, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir. Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü'min, önce şu istiğfar duâsını huşû ile okur:

استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم اللذي لا الاه الاهو



الحي القيوم واتوب اِليْهِ توبة عبد طالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ول

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حياة و لا نشوراوَاَسْاَلُهُ لتَّوْبَةَ وَلْمَغْفِرَةَ وَلْهِداَيَةَلَناَ اِنَّهُ هُوَ لتَّوّاَبٌ رَحِيمُ

TEVBE İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

"Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh."

Kaynak: AjansHaber