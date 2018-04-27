Berat Kandili ne zaman? İşte 2018 kandil tarihleri

Berat Kandili ne zaman sorusu internet kullanıcıları tarafından sıkça aranıyor. 2018 kandil tarihleri ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Üç ayların içinde yer alan kandilleri de müminler eda etmeye başladı. İşte bu mübarek aylarda merak edilen soruların sayısı da giderek artmaya başladı. Peki tüm İslam aleminin merakla beklediği Berat Kandili ne zaman? Ramazan'dan önceki son kandil olma özelliği taşıyan Berat Kandili'nin Arapça'daki aslı "temize çıkma" anlamına gelen kelimenin Berâet'tir. İslamiyete göre feyizli ve bereketli bir gece olan bu mübarek geceye Rahmet Gecesi gibi isimler de verilmektedir. Allah'ın af ve mağfiretini kullarına bahşettiği bu mübarek gecede yapılan her ibadetin ayrı bir önemi vardır. Berat aynı zamanda kelime anlamı olarak Arapça'da temize çıkıp aklanma, borçtan kurtulma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi çeşitli anlamları içinde barındırmaktadır. Bu gece Allah'ın rahmet ve inayetini gösterdiği, kullarını bağışladığı, günahların affedildiği, yapılacak ibadetlerin daha fazla yapılmasının gerektiği önemli bir gecedir. 2018 kandil tarihleri ile ilgili tüm her şey haberimizde.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN

Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği de İslam Alemi tarafından merak edilen sorulardan birisi oldu. Allah'ın af kapılarını açtığı, müminlerin merakla beklediği Ramazan'dan önceki son kandil olan Berat Kandili bu yıl 30 Nisan pazartesi günü idrak edilecek. Hz. Peygamber bu mübarek geceyle ilgili şöyle buyurmaktadır:

"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.)

BERAT GECESİ DUASININ ANLAMI

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.



Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah diledi­ğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)

BERAT KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR



İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere

Salevât-ı şerîfe: 14 kere

Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere

Âyetü'l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere

"Lekad câeküm..." (besmeleyle): 14 kere

14 kere "Yâsîn" dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf

İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere

"Kul eûzu birabbil-felak..." (besmeleyle): 14 kere

"Kul eûzu birabbin-nâs..." (besmeleyle): 14 kere

14 kere: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere

Bunlardan sonra duâ yapılır.

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi

Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe

Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi

Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe

Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma

Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi

Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı

Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe

Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi

Kaynak: AjansHaber