Berat Kandili nasıl geçirilir, Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler

Bu mübarek günde Müslümanların en çok aradığı konular arasında Berat Kandili nasıl geçirilir, Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler yer aldı.

Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili tüm İslam alemi tarafından merakla beklenmeye başlandı. İslam alemi tarafından büyük bir önem ve anlam barındıran bu mübarek gecede müminlerin sorduğu soruların başında Berat Kandili nasıl geçirilir sorusu yer aldı. Berat Kandili, 30 Nisan Pazartesi gecesi yani bu gece Müslümanlar tarafından ihya edilecek. Bereket, fazilet, ve maneviyat yüklü mübarek bir gece olma niteliği taşıyan Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler merak edilmektedir. Yüce Allah'ın bu gecede edilen duaları kabul edeceği, edilen tövbeleri geri çevirmeyeceği ve kat kat sevap yazacağı rivayet edilmektedir. Bu mübarek geceyle ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BERAT KANDİLİ NASIL GEÇİRİLİR

Şimdiden bütün Müslüman aleminin kutlamaya başladığı Berat Kandili akıllara birçok sorunun gelmesine sebep oldu. Bu soruların başında ise Berat Kandili nasıl geçirilir sorusu yer aldı. 30 Nisan Pazartesi günü yani bu gece kutlanacak kandilin İslam dünyasında diğer kandillerde de olduğu gibi önemi son derece büyüktür. Allah-u Teala'nın bu mübarek gecede edilen duaları kabul edeceği, yapılan tövbeleri ise geri çevirmeyeceği rivayet edilmektedir. www.ajanshaber.com Bu gün ve gecenin mümkün oldukça ibadetle geçirilmesi önemlidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Berat Kandili'nin fazileti ile ilgili (S.A.V) "Berat gecesini bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü teâlâya arz olunur" şeklinde buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Berat kandilinin gündüzü ve gecesinde namazın yanında 100 Rekatlık Hayır Namazı kılmak, Kuran-ı Kerim okumak, nafile namaz kılmak, Berat orucu tutmak ve Tevbe istiğfar etme bu günde yapılacak hayırlı ibadetlerin başında yer almaktadır. Allah-u tealanın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; bu özel gecede müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilim olarak tanımlanır.

BERAT KANDİLİ 100 REKATLIK NAMAZI

Berat Gecesi'nde kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazla olduğu İslam alimleri tarafından belirtilir. Eğer farz namaz borcu yoksa, isteyen nâfile namaz kılabilir. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili Gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz var. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

BERAT NAMAZIN KILINIŞI

- 2 rekatta bir selam vererek kılınır.

- Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

- İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.

- Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

- Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

- Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

Dini 30 Nisan 2018 11:04 2018 Berat Kandili tarihi anlam ve önemi Mübarek Ramazan ayından önceki son kandilnden önce yapılan aramalarda 2018 Berat Kandili tarihi anlam ve önemi yer alıyor.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR





Beraet gecesinde okuması gereken ibadetler ve okunması gereken dualar şu şekilde tavsiye edilmiştir. Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

TEVBE-İ İSTİĞFAR DUASI

Tevbe, istiğfar duâlarının manası, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir. Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü'min, önce şu istiğfar duâsını huşû ile okur:

استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم اللذي لا الاه الاهو



الحي القيوم واتوب اِليْهِ توبة عبد طالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ول

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حياة و لا نشوراوَاَسْاَلُهُ لتَّوْبَةَ وَلْمَغْفِرَةَ وَلْهِداَيَةَلَناَ اِنَّهُ هُوَ لتَّوّاَبٌ رَحِيمُ



BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Berâet, kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması, yükümlülüğün bulunmaması ve iki şey arasında ilişki olmaması anlamlarına gelmektedir. Özel bir anlamda kullanılan kelime olarak Berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması anlamına gelir. Aynı zamanda günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Berat kelimesinin aslında Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma ve günahlardan arınma, kurtulma gibi detaylarda bulunmaktadır. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Mübarek Ramazan'dan önceki son kandil olma özelliğini taşıyan Berat gecesinde Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelenmiştir. Bu sebeple bu mübarek geceye “Berat Gecesi” ismi verilmiştir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAT GECESİYLE İLGİLİ HADİSİ

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir.'' Beraat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir. Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah’u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim” diye buyurur.” (İbn Mâce)

BERAT GECESİ İLE İLGİLİ DİĞER HADİSLER

Berat Gecesi ile ilgili çeşitli hadisler vardır. Bunlardan bazıları şöyledir;

AllahüTeâlâ şu dört geceyi hayırla süsler: Kurban Ramazan bayramı gecesi, Arife gecesi Şaban’ın yarısının [Berat] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır. [Deylemi]

Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz. [Beyheki]

İçki içmek, cimrilik, kin gütmek gibi günahları işleyen kâfir olmaz. İmanı düzgünse, günahlarının cezasını çektikten sonra Cennete girer.

Sevabları günahlarından daha çok gelirse, Cehenneme girmeden de Cennete gider.

Hazret-i Âişe validemiz buyuruyor ki: Resulullah'ın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. (Buhârî)

Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah’u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim” diye buyurur.” (İbn Mâce)

Kaynak: AjansHaber