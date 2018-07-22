Berat Albayrak'tan yeni döneme dair önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönem ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Eylüle kadar gerçekçi güçlü bir program açıklayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönem ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

''PİYASALARLA KAVGA ETMEYECEĞİZ''

Berat Albayrak, uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken ekonomiye yönelik çok önemli mesajlar verdi. Albayrak, "Çok boyutlu etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Çok boyutlu ekonomik diplomasi başlatıyoruz. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek. Piyasalarla kavga etmeyeceğiz" dedi.

'GÜÇLÜ BİR EKİP'

Bugüne kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir Orta Vadeli Programı paylaşacaklarını söyleyen Bakan Albayrak, "Özel sektörden profesyonellerle desteklediğimiz güçlü bir ekiple yürüteceğiz. Bu ekibin yanında her konu ve alanda oluşturacağımız dar ekiplerle çok daha aktif ve sonuç odaklı bir süreç yönetimi uygulayacağız. Dolayısıyla, çalışma prensipleri, ekip ve buna dayalı yönetim mantığı yeni ekonomi sürecinde çok daha dinamik olacak" açıklamasında bulundu.

''KRİTİK BİR ZİRVE''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin'deki G20 toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek, "Hakikaten küresel ticaretin çok zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde ve Türkiye açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olması itibarıyla yoğun bir ekonomi diplomasisini de içeren tarihi ve kritik bir zirve oldu bizim için" dedi.

Kaynak: Ajanslar