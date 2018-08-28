Berat Albayrak'tan 'vergi barışı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında başvuru sayısını açıkladı.

erat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vergi barışı kapsamında 5 milyon 484 bin 200 mükellefin yapılandırma başvurusu yaptığını belirtti.

"BÜTÇE DENGESİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİPTİ"



Süreç sonucunda 60,5 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleştiğini aktaran Albayrak,"Bütçe dengesi açısından büyük öneme sahip bu geliri, kamuda gerçekleştireceğimiz tasarruflarla çok daha yüksek bir seviyeye çıkaracağız."değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Ajanslar