Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon verisine ilişkin olarak, "Gelinen seviye enflasyonla topyekün mücadele gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasalara güven verecek açıklamalar yaptı.

Reuters'a konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin IMF'ye başvurmayacağını söyledi.

''KISA VADEDE GEÇİCİ ARTIŞLAR NORMAL''

Enflasyonla topyekün mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Berat Albayrak, "Maliyet şokları sonrası kısa vadede geçici artışlar normal." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"TCMB Türkiye'de bir çok ükede olmadığı kadar bağımsızdır ve bu bağımsızlıkla ilgili adımları atma konusunda süreci devam ettirecek.

Bankacılık ve finans sektörü 2018 yılında da sağlam ve güçlü duruşunu sürdürüyor... Bankacılık sektörü sermaye yeterlilik rasyosu yasal alt sınırın yaklaşık iki katı olan yüzde 16.3 seviyesinde ve tahsili gecikmiş alacak oranı ise yüzde 3 düzeyinde. Bankacılık sektörünün yabancı para net açık pozisyonu bulunmuyor. Karlılık açısından ise akran ülkelere kıyasla olumlu performansını sürdürüyor.

Türk bankacılık sektörü, kriz tecrübesi konusunda en yüksek deneyime sahip sektördür. Bu, sektörün en güçlü yanlarından birini oluşturuyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurunca, bu aşamada bu endişelere katılmam için bir sebep yok.''

''ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ''

''Ancak, biz bankacılık sektörünün ne kadar önemli bir sektör olduğunun bilincindeyiz. Gerek bankalarımızla gerekse BDDK ile sıkı bir işbirliği ve koordinasyon içindeyiz. Sonuçta bankalarımız iyi olursa ülke ekonomimiz iyi olur, ülke ekonomimiz iyi olursa bankalarımız da iyi olur. Bu bilinç içerisinde aynı hedefler doğrultusunda ve birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bankacılık sisteminde bir sorun beklemiyoruz ama olması durumunda da altını çizerek söylüyorum piyasa kuralları içerisinde ve milli bir duruşla her türlü desteği veririz. Bu destekler günün koşullarına göre ilgili kurumlarımızca değerlendirilip hızla yürürlüğe konuyor bundan sonra da aynı hız ve koordinasyonla, ihtiyaç olursa, gerekenler yapılacaktır.

Merkez Bankamız hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı gözetmek amacıyla döviz kurlarında yaşanabilecek oynaklıkların ve ekonomik temellerden uzaklaşabilecek fiyat oluşumlarının yakından takip etmektedir. Dolayısıyla, döviz kurlarında oluşabilecek aşırı oynaklıkları ve sağlıksız fiyat oluşumlarını durumlarında piyasaya farklı araçlarla müdahale etme imkanına sahiptir.

'GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIYOR'

Son günlerde artan kur hareketliliği ilgili kurumlarımız tarafından dikkatle izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Ortaya çıkabilecek riskler ve alınacak tedbirler geniş kapsamlı biçimde ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde de maliye ve para politikasındaki eşgüdüm sayesinde atılacak adımlar sağlıklı fiyat oluşumlarını destekleyecek ve piyasalardaki oynaklıklar normal seviyelere gerileyecektir. Buna rağmen kamu bankalarında bir sermaye artışı ihtiyacı olursa elbette piyasa koşulları içinde gereken yapılır.

Kaynak: Ajanslar