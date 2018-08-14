Berat Albayrak'tan dolar kuru ile ilgili önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dolar kurundaki hareketlilik ve ABD ile yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, bankalar ve özel sektörün sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak SETA'nın düzenlediği, 'AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü' sempozyumunda konuşuyor. Albayrak döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin, "Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Firmaları daha da rahatlatacak adımlar atılacak. Bu süreç bize eksik kaldığımız yönleri gösterdi" dedi.

Berat Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

''FİRMALARIMIZI DAHA DA RAHATLATACAĞIZ''

16 yıldır Cumhurbaşkanlığı liderliğinde ekonomide büyük bir başarı hikayesi yazmış AK Parti kadrolarının son 5 yıldır doğrudan terör örgütleriyle çok farklı siyasi ve uluslararası sınamalara maruz kalan ülkemiz ilk defa küresel ve finansal sitemin en büyük oyuncusu tarafından hedef alındı.10 Ağustos'ta TL'ye saldırı en üst düzeyden ilan edildi. Kurumlarımız çok sağlam kararlı bir duruş ortaya koydular. İlk günden itibaren paydaşlarla çok yakın bir çalışma ve aksiyon planı oluşturdu. Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı.Gereken tüm piyasa araçlarını kullanarak adımlarımızı atacağız. Reel sektöre ve bankalara yönelik bir dizi tedbir uygulamaya devam edeceğiz. Yapılandırmaları daha net bir çerçeveye oturmuş olacağız. Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik. Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz.

''TL'Yİ KORUYACAK ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. Vatandaşlarımız algı operasyonlarını püskürttü. Artı dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Tüm ülkeler kendini bu güvensizlikten kurtarmak için milli parayla ticareti önemsemeye başlamıştır. Aksi takdirde bir kelebek etkisi ile küresel ticareti sarsacaktır. Biz de Türk parasını daha korumaya yönelik adımları atmaya devam edeceğiz.

''TÜRK LİRASINI DAHA DA GÜÇLÜ GÖRECEĞİZ''

Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Bankacılık sektörümüz yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam etmektedir. Tüm paydaşlarla gerekli adımları atarak. Bankacılık sektörümüzü çok daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimiz dimdik ayakta durmaktadır. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. Özellikle dövizle borçlanan firmaların riskleri azaltmak için gerekli adımları atmıştık. Aksiyon planımız çerçevesinde önümüzdeki günlerde firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik gerekli düzenlemeye adım adım hayata geçireceğiz. Ve aynı zaman ticaret ve alışverişlerde kendi paramızı kullanmayı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz Türk Lirası'nı daha güçlü göreceğiz. Piyasalarda ne panik ne de endişe havası oluşturabildiler.

Kaynak: Ajanslar