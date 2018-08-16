Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılar zirvesi başladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak telekonferans yoluyla yatırımcılarla görüşüyor. Kayıt yaptıran yatırımcı sayısı 4 bine yaklaşarak rekor seviyeye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yabancı yatırımcılarla telekonferansla bir araya geldi.

Albayrak şu mesajları verdi:

"Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu anda piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Ülke içi zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız.

"AÇIK DÖVİZ POZİSYONU YOK"



Enflansyonu düşürmek en önemli önceliğimiz. Bankalara destek konusunda tereddüt etmeyeceğiz. Bankalardan büyük bir mevduat çıkışı olmadı. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok.

Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz."

Kaynak: Ajanslar