Berat Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Perşembe günü yabancı yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Perşembe günü yabancı yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek.

Citi, Deutsche Bank, DOME & HSBC koordinasyonundaki telekonferans TSİ 16:00'da, New York saatiyle 9:00'da yapılacak.

KÜRESEL YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Business HT'nin gördüğü toplantı çağrısında son dönemdeki ekonomik gelişmeler sonrası ve Türkiye'nin orta vadeli planının açıklanmasından önce Albayrak'ın küresel yatırımcılarla biraraya geleceği belirtildi.

Albayrak'ın gerçekleştireceği ilk telekonferansta ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyadaki yatırımcılara doğrudan mesajlar ileteceği belirtildi. Telekonferansa 750-1000 yatırımcının katılması bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar