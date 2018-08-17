Berat Albayrak Fransız mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, FransaFinans Bakanı Bruna le Maire ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım adımları ele alındı.

ABD'YE KARŞI BİRLİKTE HAREKET EDİLECEK



Bakanlar, ABD'nin söz konusu uygulamalarına karşı birlikte ve iş birliği içerisinde hareket etme kararı aldı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransa Finans Bakanı Bruna le Maire 27 Ağustos'ta Paris'te bir araya gelecek.

Kaynak: Ajanslar