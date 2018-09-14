Berat Albayrak: Enflasyon ekimden sonra düşecek

Bakan Albayrak, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planının yapıldığını söyledi. Albayrak aynı zamanda, enflasyonun ekimden sonra düşüşe geçeceğini de açıkladı.

Spekülatif girişimlerin denetleneceğini ifade eden Bakan Berat Albayrak, "Orta vadeli program 20 Eylül'de açıklanacak" dedi.

DÖVİZ YÖNETMELİKLERİ GELİYOR



"Merkez bankasının bağımsızlık tartışması kapandı" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Beray Albayrak, "Spekülatif girişimler denetlenecek" ifadelerini kullandı.

Kamuda tasarruf için maliyet ve değişim ofisinin kurulacağını belirten Albayrak, "Temel çıpa cari açıkla mücadele olacak. Dövizle ilgili yönetmelikler 30 gün içinde tamamlanacak." şeklinde konuştu.

3 YILLIK PLAN VAR



"Şimdi sıra mali taraftaki en önemli husus enflasyonla mücadelede" diyen Albayrak, "Sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan Orta Vadeli Program'ın açıklanmasında. OVP'yi 20 Eylül'de açıklayacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti;



"OVP'de herkes gerçekçi, günün sorunlarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program görecek. OVP'de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacağız. Bu hedeflere ulaşmak için atacağımız adımları paylaşacağız. Performansı takip edilebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir OVP olacak. OVP, küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye'ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak."

ÖZEL SEKTÖRÜN DESTEĞİ ALINACAK



Albayrak, Türkiye'nin ana gündem maddesinin ekonomi olduğunu söyledi. Bakan, "Ekonomi yönetiminin ana gündem maddesi de enflasyon ve faiz ile mücadeledir." dedi.

Albayrak, "Bundan sonraki süreçte tüm bakanlarla birlikte enflasyonla mücadele, tasarruf ve verimlilik esaslı çalışmaların benimsenmesi ana ve temel hedef olacak. Hep beraber bu hedefler doğrultusunda çalışacağız.

Gelinen nokta, enflasyon ile topyekun mücadele gerektirmektedir. Kamunun yanında özel sektör, bankalarımızın ve STK'larımızın da bu konuda katkı sağlamalarına çalışacağız. Hepsi ile gerekli görüşmeleri yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Ajanslar