Berat Albayrak açıkladı: Halkbank hisseleri uçtu

Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ın "Halkbank'a ceza beklemiyorum" açıklamasından sonra Halkbank hisseleri uçuşa geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Halkbank'a ceza beklemiyorum" açıklamasından sonra hisselerde yüzde 4.48'lik artış gözlendi.

HALKBANK HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 bine yakın yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Halkbank ile ilgili ceza beklemiyoruz. ABD Hazine Bakanı ile iyi iletişim içerisindeyiz. Eğer kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olur ise hükümet arkalarında durur" açıklamasından sonra, Halkbank hisselerinde yüzde 4.48'lik artış gerçekleşti.

Bakan Albayrak'ın gerçekleştirdiği zirveden satırbaşları:

"TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ"

Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok. Bankalara destek konusunda tereddüt etmeyeceğiz. Merkez Bankası mali politika ile paralel adım atacak. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız.

"IMF İLE İŞ BİRLİĞİ PLANIMIZ YOK"

Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak. IMF ile bağlantıya geçme, iş birliği planımız yok. Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

"TÜRKİYE YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP OLMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye yatırımcılar için cazip olmaya devam edecek. Yatırımcılarla şeffaf ve açık diyaloğu destekliyoruz. Türkiye ekonomisine güven devam ediyor. Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık. Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri. İddialı tasarruf planı için tüm bankalara görev verildi. Yıl sonu için faiz dışı fazla 6 milyar lira. Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek.

Kaynak: Ajanslar