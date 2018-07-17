Benzine gelen zam ÖTV indirimi ile pompaya yansımadı

Dün gece itibariyle benzine 12 kuruşluk zam geldi. Fakat bu zam Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşüleceği için pompaya yansımayacak.

Dün gece itibariyle benzine 12 kuruşluk zam geldi. Fakat bu zam Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşüleceği için pompaya yansımayacak.

POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, benzine dün gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 12 kuruşluk bir zam yapıldığını belirtti. Yeni gelen zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar