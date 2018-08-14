Benzine ve motorine zam tüketiciye yansımayacak

Son düzenlemeyle yapılan zamların tüketiciye yansımaması sağlanmıştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatının bugünden itibaren 46 kuruş, motorinin ise 58 kuruş artırıldığını, özel tüketim vergisinden karşılanacak bu artışın pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı.

EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, ayrıca kalorifer yakıtında 44, fuel oil'de 36, yüksek kükürtlü fuel oil'de 36, gaz yağında 49 kuruş artırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar