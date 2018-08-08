Benzersiz düğün yapabileceğiniz 5 yer

Hayallerimizdeki düğünü süsleyen Paris fikrinin, Prenses düğün salonunda bittiği bir organizasyona isyan ediyorsan, çıtayı dağlara çıkaran bu düğün mekanları tam senlik.

‘’Düğünü nerede yapıyorsunuz?’’ sorusuna yerel salonlardan ya da Beykoz kırlarından daha ilham verici bir noktada “yapıyorum” demek mi istiyorsunuz? Seyahat etmeyi seven çiftler için, uzak bir yerde bir düğün yapma fikri her zaman gündemdedir ve bu fikrin emrinde tüm dünya ile, benzersiz bir düğün için seçenekleriniz uçsuz bucaksız...

İster bir sarayda, ister bir buzulda, ister su altında evlenmek iste, ‘’benim düğünüm halayla bitemez’’ diyorsan senin için sınırları biraz zorladık. Hayali bile güzel olan 5 düğün rotası kaleme aldık. Yurt dışında yapmak zorunda değilsin; en azından konsept bir düğün için sıra dışı fikirlere sahip olursun.

PORTEKİZ SİNTRA SARAYI





Doğru hedef düğün mekanı seçmek, düğün planlamanızın en çok zaman harcayan kısmıdır. Gel gelelim siz Portekiz saraylarına layıksınız. Bakınız Sintra Pena Sarayı. Sarayın yemyeşil tepeleri, bir zamanlar Portekizli aristokratlar için popüler bir sığınaktı ve bugün sizin düğününüz için kendini kiralıyor. Geniş bir parkla çevrili, Mağribi ve Hint mimari özelliklerine sahip ultra romantik bir villa olan Pena Sarayı'nda önce bir ‘evet’ dersiniz. Ardından Sintra’nın görkemli bahçelerinde İnstagram'ı patlatacağınız düğün fotoğrafları çekilirsiniz. 16. yüzyıldan kalma bir şapel ve atmosferik bir bahçenin yer aldığı Penha Longa Resort'ta günün yorgunluğunu atıp, sultanlara yaraşır bir balayı yaparsınız. ‘’Tabii kolaydı’’ diyorsunuz ama insan bir kere evleniyor yahu…





COZUME MEKSİKA SUALTI





Hayalinizdeki tatil fikri; renkli mercan ve tropikal balıklara dalmaktan daha iyi bir yer değilse, neden balayı ve düğünü aynı yerde aradan çıkarıp bu şekilde evlenmiyorsunuz? Deniz kenarında evleniliyor da, su altında neden evlenilmesin? Meksika'nın en iyi dalış yerlerinden birinde yer alan ve her şey dahil yetişkin bir tesis olan Secrets Aura Cozumel'de yediğin önünde yemediğin arkanda. Daha önce çok gördük su altında evlenen. Sizde sevdiğiniz bir kadro misafir ile suya dalın, mavilikler içinde evet deyin. Tesisin Sualtı Düğün Paketleri var. Kişi sayısı ve organizasyona göre değişiyor. 10 kişiyi suyun altına sokmak çok zor olmasa gerek. Sualtı konsepti için Meksika'ya gitmeseniz de olur; Türkiye'de de bu tarz düğünler yapılıyor. Sanırım çok uçtuk? O zaman serin bir düğün için buzullara gidelim.





JUNEAU ALASKA BUZULLARI





Tüm tatilinizi 30 derecelik hava koşullarına sahip destinasyonlarda geçirmeniz güzel olurdu tabii. Peki siz sıcak bir kır düğününe meydan okuyup misafirlere kar olup yağmaya ne dersiniz? Eğer öyleyse, bir buzulda evlenmeyi düşünün. Alaska Düğünleri , Juneau'dan Mendenhall'a, Herbert'e ya da başka bir yerel buzuldan helikopterle uçacak ve burada eşinize, açık bir dağ ve buz katedralinde ‘evet’ diye bağıracaksınız. Juneau'ya geri döndüğünüzde, balayınızı, her odanın kendine özgü bir çekiciliğe sahip olduğu buzul evlerde yada kaprisli Best Western Grandma'nın Feather Bed'de geçirme fikrini en azından bir hayal edin.

Düğün fotoğraflarınız balinalarla, kızak köpekleriyle olacak. Düğünde çığır açacaksınız.





SAN FRANCİSCO ÇATI KATI





Çok masraflı hayaller kurduk biraz daha olası fikirlerden bahsedelim. Mesela yükselen gökdelenlerin manzarasında, Loews Regency San Francisco'nun 40. Katına ne dersin? Burada, misafirleriniz ile şehrin, körfezin ve Golden Gate Köprüsü'nün kuşbakışı manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz açık hava Sky Deck'i bulacaksınız. Teras kat düğünü denen konseptinizde önemli olan manzara. Bu tarz düğünler çok sık tercih ediliyor ama fark yaratacağınız kısım ayaklarınızın altına serdiğiniz yerin San Francisco olması...





KOH SAMUİ, GELENEKSEL TAYLAND EVİ





Evliliğinizin egzotik bir havada yapılmasını istiyorsanız, Ko Samui'de aile tarafından işletilen lüks bir tatil yeri olan Tongsai Körfezi'de, eşiniz için geleneksel bir Taylanddüğününü planlamayı düşünün. Taylandlı müzisyenler eşliğinde düğün dansı yapacak ve töreniniz ‘dilerseniz’ geleneksel uzun davul geçit töreni ile şenlenecek. Biraz daha tanıdık bir şey ister misin? Otel ayrıca Batı tarzı bir tören de düzenleyebilir. Bu tamamen senin seçimin.

Yakınlarda bulunan Ko Samui, aynı zamanda şnorkelle dalış yapabileceğiniz, şelaleye çıkabileceğiniz ve Gizli Buda Bahçesi'ni ziyaret edebileceğiniz popüler bir sahil beldesi. Bu düğüne eşlik edecek çatlak arkadaşların varsa hiç durma.



Kaynak: Ajanslar