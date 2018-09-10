Benfica'nın Abdülkadir Ömür aşkı dinmiyor

Portekiz ekibi, yıldız oyuncunun transferini bitirmek adına devre arası için Trabzonspor'dan öncelik istedi. Daha önce Abdülkadir için 13 milyon euroya kadar çıkan Portekiz ekibinin yeni teklifinin 20 milyon euroya yaklaşması bekleniyor.

Portekiz devi, yaz transfer döneminde 19 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor ile kıran kırana pazarlıklar gerçekleştirmiş ancak taraflar bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

OYUNCUNUN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR

Başkan Ahmet Ağaoğlu da sezon başında genç oyuncuyu satmak istemediklerini açıkça belirtmişti. Ancak Kırmızı-Beyazlılar, yıldız oyuncunun peşini bırakmıyor. Portekiz temsilcisi, transfer dönemi kapanmasına rağmen Fırtına’nın kapısını bir kez daha çaldı ve Abdülkadir transferini bitirmek adına devre arası için Fırtına’dan öncelik istedi. Bordo- Mavililer ise“Şartlarımız uyarsa oturur, konuşuruz” yanıtını verdi.

BENFİCA YAKIN TAKİPTE



Benfica, bu süreçte Abdülkadir’in hem büyük maçlardaki performansını izleyecek hem de sağlık durumunu yakından takip edecek.

Yıldız oyuncunun transferi için daha önce 13 milyon euroya (97.2 milyon TL) kadar çıkan Portekiz ekibinin, önerinin kabul görmemesi nedeniyle teklifini de 20 milyon (147.5 milyon TL) euro bandına çekmesi bekleniyor. Öte yandan Kırmızı-Beyazlılar’ın teknik direktörü Rui Vitoria’nın da başarılı oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek istemesi transferin önünü açıyor.

TEKLİF YAĞIYOR



3 sezon önce A takıma çıkan ve geçen bu süre zarfında gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Abdülkadir Ömür’ün menacerliğini babası Mustafa Ömür yapıyor. Bu nedenle hem Türk hem de yabancı menajerler, genç oyuncunun haklarını satın almak adına başarılı futbolcuya başvuruda bulunuyor. Yıldız oyuncunun, bu konuda kimi tercih edeceği ise merak konusu.

Kaynak: Ajanslar