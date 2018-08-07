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07 Ağustos 2018 08:48 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 08:57

Benfica - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Benfica - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

HANGİ KANALDA?

Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

9 YILLIK ÖZLEM

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor. 

MUHTEMEL 11'LER

Benfica

Vlachodimos
Almeida
Dias
Jardel
Grimaldo
Fejsa
Pizzi
Gedson
Salvio
Cervi
Ferreyra

Fenerbahçe

Volkan
Isla
Skrtel
Neustadter
Hasan
Mehmet Topal
Eljif
Dirar
Giuliano
Valbuena
Alper

AYEW ÇIKTI DİRAR GİRDİ

Cocu, fotoğraftaki kadroda tek değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Ayew'in yerine Dirar'a forma verecek.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: 11'lerFenerbahçeBenfica


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