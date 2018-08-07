Benfica - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

HANGİ KANALDA?



Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

9 YILLIK ÖZLEM



Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.

MUHTEMEL 11'LER



Benfica

Vlachodimos

Almeida

Dias

Jardel

Grimaldo

Fejsa

Pizzi

Gedson

Salvio

Cervi

Ferreyra

Fenerbahçe

Volkan

Isla

Skrtel

Neustadter

Hasan

Mehmet Topal

Eljif

Dirar

Giuliano

Valbuena

Alper

AYEW ÇIKTI DİRAR GİRDİ



Cocu, fotoğraftaki kadroda tek değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Ayew'in yerine Dirar'a forma verecek.



Kaynak: Ajanslar