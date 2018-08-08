Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında: Türkiye'de acı çekeceğiz!

Dün akşam Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi manşetlerine taşıyan gazetelerden A Bola, Benfica'nın avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı.

Dün akşam Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi manşetlerine taşıyan gazetelerden A Bola, Benfica'nın avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı.

A BOLA: CERVİ'NİN GOLÜ YETERSİZ



Portekiz gazetesi Fenerbahçe'nin karşılaşmada korkusuzca oyun sergilediğini, 69'uncu dakikada Cervi'nin attığı golün tur için yetersiz olduğunu ve Benfica'nın Türkiye'de acı çekeceğini kaydetti. A Bola ayrıca karşılaşmada Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren Cervi'nin her zamanki gibi takımı için elinden geleni yaptığını ifade etti.

RECORD: İKİNCİ DEVRE DAHA İYİYDİK



Record gazetesi Cervi'nin fotoğrafını kullandığı kapağında kartalların avantajlı olduğunu yazdı. Record ayrıca Benfica'nın ikinci devre daha iyi bir oyun sergileyerek üstünlüğünü gösterdi ifadelerini kullandı.

O JOGO: CERVİ GALİBİYETİ GETİRDİ



O Jogo gazetesi, Benfica'ya galibiyeti getiren golü 63'üncü dakikada Ferreya'nın yerine oyuna giren Castillo'nun atmak istediğini ancak Cervi'nin 69'uncu dakikada top ağlara gönderdiğini yazdı.

CORREİO DA MAHNA: AVANTAJ YETERSİZ



Correio da Manha gazetesi ise Cervi'nin kartalları rotada tuttuğunu ifade etti. Gazete ayrıca Benfica'nın 14 Ağustos'ta oynanacak ikinci maç için avantaj yakaladığını ancak bu avantajın yetersiz olacağını kaydetti.