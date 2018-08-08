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08 Ağustos 2018 15:52 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2018 16:09

Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında: Türkiye'de acı çekeceğiz!

Dün akşam Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi manşetlerine taşıyan gazetelerden A Bola, Benfica'nın avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı.

Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında: Türkiye'de acı çekeceğiz!

Dün akşam Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi manşetlerine taşıyan gazetelerden A Bola, Benfica'nın avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı.

A BOLA: CERVİ'NİN GOLÜ YETERSİZ

Portekiz gazetesi Fenerbahçe'nin karşılaşmada korkusuzca oyun sergilediğini, 69'uncu dakikada Cervi'nin attığı golün tur için yetersiz olduğunu ve Benfica'nın Türkiye'de acı çekeceğini kaydetti. A Bola ayrıca karşılaşmada Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren Cervi'nin her zamanki gibi takımı için elinden geleni yaptığını ifade etti.

RECORD: İKİNCİ DEVRE DAHA İYİYDİK

Record gazetesi Cervi'nin fotoğrafını kullandığı kapağında kartalların avantajlı olduğunu yazdı. Record ayrıca Benfica'nın ikinci devre daha iyi bir oyun sergileyerek üstünlüğünü gösterdi ifadelerini kullandı.

O JOGO: CERVİ GALİBİYETİ GETİRDİ

O Jogo gazetesi, Benfica'ya galibiyeti getiren golü 63'üncü dakikada Ferreya'nın yerine oyuna giren Castillo'nun atmak istediğini ancak Cervi'nin 69'uncu dakikada top ağlara gönderdiğini yazdı.

CORREİO DA MAHNA: AVANTAJ YETERSİZ

Correio da Manha gazetesi ise Cervi'nin kartalları rotada tuttuğunu ifade etti. Gazete ayrıca Benfica'nın 14 Ağustos'ta oynanacak ikinci maç için avantaj yakaladığını ancak bu avantajın yetersiz olacağını kaydetti.

Etiketler: Benfica-Fenerbahçe


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