Benfica Başkanı'ndan iddialı Fenerbahçe açıklaması!

Bu sezon yeniden çıkışa geçerek Avrupa'da başarılı olmak istediklerini söyleyen Benfica Başkanı Vieira "Avrupa'yı yeniden fethedeceğiz, buna Fenerbahçe maçı ile başlayalım" dedi.

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi taraftarlarına seslendi.

"AVRUPA'YI YENİDEN FETHEDECEĞİZ"



2018/19'da Avrupa'daki mottolarının, "Yeniden fetih" olduğunu söyleyen Vieira, "Fenerbahçe ile 11 gün sonra oynayacağımız maç ile sezonu açıyoruz. Taraftarlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Büyük bir tutku ve güvenle Benfica'yı desteklediniz. Bu sezon Avrupa'yı yeniden fethedeceğiz. Büyük zaferlerimizle Portekiz futbolundaki hegemonyamızı sürdüreceğiz. Buna Fenerbahçe maçı ile birlikte başlayalım." ifadelerini kullandı.

"DNA'MIZDA PES ETMEK YOKTUR"



Benfica İkinci Başkanı Domingos Almeida Lima ise, "Bizim DNA'mızda pes etmek yoktur. Savaşmak vardır. Genetik kodlarımızda sürekli zaferleri arzulamak var. Şanslıyım ki bu takımın yöneticilerinden biri oldum." dedi.

Benfica Başkanı Vieira, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biriyiz. Bu sezon Avrupa'da bunu ispat edeceğiz." diyerek mesajını noktaladı.