Belediye başkanının makam koltuğu haczedildi

İzmir'de bir firma 350 bin liralık alacaklarını ödemediği için CHP'li Menemen Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz işlemi uygulattı.

İzmir'in Menemen Belediyesi'nce parke taşı döşenmesi işi için ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından çalışmalara başlanırken, yaklaşık 1 milyon 150 bin liralık iş tamamlandı.

"350 BİN LİRA ÖDENMEYİNCE HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTIK"



Firma yetkilisi Nazmi Çimen'in iddiasına göre, belediye tarafından ödenmesi gereken 1 milyon 150 bin liranın 800 bin lirası ödendi. Bunun üzerine Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtıklarını ve davayı kazandıklarını kaydeden Çimen, "Dava, 5 yıl sürdü ve kazandık. Alacağımız olan 350 bin liralık ücret, 1 milyon TL'ye yaklaştı. Belediye yine ödemedi. Biz de bunun üzerine haciz işlemi başlattık" diye konuştu.

KOLTUĞU HACZEDİLDİ

Alacağı tahsil etmek için Menemen İcra Müdürlüğü'ne başvurduklarını ve 3 Ağustos Cuma günü belediyeye giderek, icra takibi başlattıklarını dile getiren Nazmi Çimen, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in makam odasında bulunan makam koltuğu ile televizyon gibi bazı eşyaların haczedildiğini belirtti.

Belediyeye cuma günü giden icra memurları, önce Başkan Şahin'in makam aracını haczetmek istedi; fakat kiralık olması nedeniyle aracın haciz işlemi gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Başkan Şahin'in makam odasındaki eşyalar kayda alındı. Şahin'in koltuğu da haczedilen eşyalar arasında yer aldı; ancak eşyalar, belediye binasından çıkarılmadı. Yapılan işlem, tutanak altına alındı. İcra işleminin yarın da sürmesi bekleniyor.

'KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR ŞEY'

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, alacaklı firma tarafından bildirimde bulunulmadan haciz işlemi başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Alacaklı koltuğu haczederek şahsımı küçük düşürmek istemekten başka bir şey yapmamaktadır. Ancak ben Tahir Şahin olarak 1999 yılından bu yana bu gibi kötü niyetli insanlarla hep mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim. Ben küçük düşmemek için milletimin hakkını savunmaktan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Dün olduğu gibi beni milletin gönlünden düşüremeyen kötü niyetli insanlar yarınlarda da şahsımı milletin gönlünden düşüremeyeceklerdir. Ben hiçbir zaman koltuk meraklısı olmadım. Her zaman, her daim koltuk yerine sokakta milletimin içerisinde oldum. Buradan tekrar belirtmek isterim ki; milletim adına uzlaşmak isteyenler gelsin uzlaşsınlar. Fakat kötü niyetleri devam ettiği sürece ben Tahir Şahin olarak milletimin hakkını savunmaya devam edeceğim."

Kaynak: Ajanslar