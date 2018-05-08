Belediye başkanına silahlı saldırı

Niğde'nin AK Partili Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, bir belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırılırken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu.

MEVSİMLİK İŞÇİ, BELEDİYE BAŞKANI'NI VURDU

Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırıda bulundu. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Şengül'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRGAN JANDARMAYA TESLİM OLDU

Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündem 08 Mayıs 2018 18:38 Hakkı Şengül kimdir? Neden vuruldu?Niğde'nin Yeşilgölcük Belediyesi Başkanı Hakkı Şengül kimdir? Neden vuruldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

HAKKI ŞENGÜL KİMDİR?

05.07.1970 yılında Yeşilgölcük Kasabasında doğdu. Eğitimi sırasıyla İlkokul ve Lise öğrenimini Yeşilgölcük'te tamamladı.1991-1993 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda Tekstil bölümünde iki yıl eğitim aldı. Zirai ilaç Bayiliği yapmakta iken 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde aday oldu ve kazanarak Yeşil Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuğu var.

Kaynak: Ajanslar