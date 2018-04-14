Belediye başkanı maaşı ne kadar? 2018

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan belediye başkanı 2018 yılında maaşları ne kadar? Nasıl belediye başkanı olunur? İşte belediye başkanlığı hakkında detaylı bilgi!

Belediye başkanı kimdir ?

Belediye başkanı; belediyenin tüm iç yapısını yöneten ve seçim yöntemi ile belediyenin yönetimine gelen kişidir. Belediye başkanı; il, ilçe ve beldelerde bulunan ve devlet yapısına bağlı olan belediyenin en yetkili tüzel kişisidir.

Belediye başkanı ne iş yapar?

Belediye başkanının en büyük görevi bulunduğu beldedeki sakinler için huzur ortamı yaratmak, beldenin ve halkın ihtiyaçlarına yanıt vermek, buna uygun görüşmeleri gerçekleştirmektir. Belediye başkanı beldesini daha iyi ve daha işlevsel hale getirmek için tüm gereklilikleri sağlamalıdır.

Belediye başkanı görevleri nelerdir?

Belediye başkanı görevleri, belediye başkanı seçildikten hemen sonra kişinin gerçekleştirmeye hazır olması gereken görevlerdir. Adaylığını koyacak kişinin görevinin gerekliliklerini bilmesi önemlidir.

Belediyenin çıkarlarını ön planda tutmak,

Belediyenin teşkilatlarını ve personellerini yönlendirmek,

Belediyenin idari ve mali yönetiminde belirli stratejiler oluşturmak ve bütçenin doğru yönetilmesini sağlamak,

Belediyeyi resmi bir şekilde temsil etmek ya da yerine birini vekil olarak göndermek,

Encüman ile belediye meclisine başkanlık yapmak,

Belediye meclisi tarafından alınan kararları yerine getirmek,

Belediye içinde bulunan tüm kurumların denetimini sağlamak,

Belediyenin hizmet vermekte olduğu halkın ihtiyaç ve huzuruna yönelik çalışmalar yapmak.

Belediye başkanı olmak için hangi okuldan mezun olarak gerekir?

Belediye başkanı olmak isteyen kişiler için özel olarak eğitim kriteri aranmamaktadır. Bununla birlikte kişinin okuma yazma becerisi olması mutlaka gereklidir, birçok sözleşme ve yasal belgeye imza atacak olan belediye başkanının kararlarını sağlıklı bir şekilde ve birinin etkisi altında kalmadan sağlayabilmesi için bu durum gereklidir.

Belediye başkanı olma şartları nelerdir?

Belediye başkanı olmak için bir takım şartların yerine getirilmesi yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi şartı aranmaktadır.

TC vatandaşı olmak,

25 yaşından büyük olmak,

Aday olacağınız bölgede minimum 6 aydır ikametinizin bulunuyor olması,

Aday olmanızı engelleyecek hiçbir suçtan hüküm giymemiş olmanız,

Erkek aday için askerliğini yapmış olmak ya da askerlik hizmetinden muaf olmak,

Herhangi bir nedenle yasal olarak belediye başkanlığından ihraç edilmemiş olmak,

Adayların cinsiyet ve eğitimi önemsenmemektedir,

Bir siyasi partiden aday olacak kişinin mutlaka partisinin gereklerini yerine getiren kriterlere sahip olması, partisi tarafından istenecektir.

Bu şartları sağlayan belediye başkanı adayları, adaylıklarını belirli süreler dahilinde bildirerek seçime katılabilirler.

Belediye başkanı olmaya engel olan suçlar nelerdir?

6 aydan uzun ya da ağır hapis cezası alınan kişinin belediye başkanı adayı olması mümkün değildir.

Taksirli bir suç dışında yer alan; hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, devlet sırrını açığa vurmak gibi suçları olan kişilerin belediye başkanı adayı olması mümkün değildir.

Belediye başkanı görev süresi ne kadardır?

Belediye başkanı seçim ile göreve getirilir. Seçimin ardından en yüksek oy oranına sahip olan bağımsız ya da siyasi aday o andan itibaren belediye başkanıdır ve 5 sene sonunda yenilenecek seçime kadar belediye başkanlığı yapmaya devam eder.

Bilindiği üzere belediye başkanı olarak görev yapanlara yapılan başkan ödenekleri ilgili belediye başkanlarının görev yaptıkları yerlerin nüfuslarına göre belirlenmektedir.2018 yılında belediye başkanlarına ödenecek olan ödenek tutarları yazımız ekinde tabloda yer almaktadır.

Belediye başkanı maaşları ne kadar?

Ödenecek Dönem: 01.01.2018­30.06.2018

10.000’e kadar olan beldelerde 72.280 x 0,108550

7.845,99

10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 82.280

8.931,49

50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 102.280

11.102,49

100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 117.280

12.730,74

250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 137.280

14.901,74

500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 157.280

17.072,74

1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 192.280

20.871,99

2.000.001’den fazla olan beldelerde 232.280

25.213,99

Kaynak: Ajanshaber