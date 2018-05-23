Belçikalı senatörden skandal ifadeler: Kur'an toplum için tehlikeli!

Belçika'da aşırı sağcı parti Flaman Çıkarı'nın (VB) senatörü Anke Van dermeersch, Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ayrıca oruç tutan Müslümanların tehlikeli olduğunu söyledi.

Aşırı sağın her geçen gün güçlendiği Avrupa’da, İslam’ı ve Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırılarda dikkati çeken artış yaşanıyor. Fransa’da Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını savunan 300 imzalı skandal bildiriden sonra Belçika’dan, İslam’ı, Müslümanları ve Kur’an-ı Kerim’i hedef alan bir çirkin ve düşmanca bir açıklama geldi. Aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisinin (VB) senatörü Anke Van dermeersch, alçakça bir açıklamayla, ‘askeri bir el kitabı’ dediği Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Belçika’nın eski güzellik kraliçesi ve avukat Van dermeersch, pazar günleri yayımlanan De Zondag gazetesindeki röportajında, Kur’an’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğunu öne sürdü. Anke Van dermeesch, Federal Parlamento’da senatörlüğün yanı sıra, Flaman Parlamentosu’nda da milletvekili olarak görev yapıyor.

İslamofobik düşünceleri ile bilinen Anke Van dermeersch, İslam ve Kuran’ı Kerim’e ilişkin önyargılı ve düşmanca tutumunu “Kur’an’ın yarattığı tehlike konusunda toplumu uyarmak için AİHM’e başvuracağım” ifadelerini kullanarak gösterdi. İslam ve Kuran’ı Kerim’e ilişkin bilinçli çarpıtmalara imza atan, Van dermeersch, Kur’an’daki ayetlerde şiddet çağrısı yapıldığını savunacak kadar ileri gitti.

BAŞÖRTÜSÜNE YASAK İSTEDİ

Belçikalı ırkçı politikacı, çarptımalarına devam ederek Belçika’nın eski güzellik kraliçesi ve avukat Van dermeersch, pazar günleri yayımlanan De Zondag gazetesindeki röportajında, Kur’an’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğunu öne sürdü. Van dermeersch, başörtüsüne de dil uzatarak, Müslüman kadınların sosyal baskı nedeniyle başörtüsü takmak zorunda kaldığı çarğıtmasına imza attı. Irkçı politikacı, 18 yaşından küçük kadınların başörtüsü takmasının yasaklanmasını da isteyerek, İslam’ın değerlerine yönelik düşmanca tutumunu göz önüne serdi.

KURAN’I OKUMAMIŞ!

Röportaj boyunca, İslam’a, Kur’an’a ve Müslümanlara hakarette sınır tanımayan Van dermeersch, bir itirafta bulunanarak Kur’an’ı Kerim’in tamamını okumadığını belirtti. Belçikalı senatör, De Zondag’ın, “Kur’an’ın tamamını okudunuz mu?” sorusuna, “Hayır, sadece ilgilendiğim konulardaki bölümleri okudum” karşılığını vermesi dikkat çekti.

ALÇAK FOTOĞRAF!

İslam’ı Avrupa toplumu için en büyük risk olarak tanımlayan Anke Van dermeesch, birkaç hafta önce yayımlanan kitabı ile de İslam’ın kutsallarına alçakça saldırmıştı. Belçikalı senatör, anılarını kaleme aldığı ‘A.N.K.E, politiek in correct’ adlı kitabın kapağında, topuklu kırmızı ayakkabı ile Kur’an’ın üzerine basan bir kadın fotoğrafına yer verme cüreti gösterdi. Van dermeesch, imza attığı rezaletten dolayı özür dilemek yerine, fotoğrafı “Kur’an’daki kadınlara yönelik ayrımcılığı protesto etmek için koyduğu” sözleriyle de savunması dikkat çekti. Belçikalı Müslüman politikacılar, Kur’an’ın çiğnendiği kitap kapağı ile ilgili suç duyurusu kararı aldı.

Danimarkalı Nazi Bakan

İslam’a yönelik bir saldırı da Danimarka’dan geldi. İslam ve göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg, Nazi zihniyetini bir kez daha dışa vurdu. Stojberg, Ramazan ayında oruç tutan Müslümanları hedef alarak, Ramazan’da çalışmalarının ‘herkes için tehlikeli’ olduğunu öne sürdü. Stojberg, Danimarkalı BT gazetesine yazdığı bir yazıda, “Danimarka toplumunun geri kalanı için oluşabilecek olumsuz sonuçlardan kaçınmak için, Müslümanlardan ramazan ayı boyunca işlerinden ayrılmalarını istiyorum” şeklinde ırkçı ifadeler kullandı. Nazi Stojberg daha önce de, sosyal medya hesabından, Peygamber Efendimiz’e hakaret içeren bir karikatür paylaşmıştı.

Kaynak: Ajanslar