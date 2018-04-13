Belçikalı askerler evini özlediği için orduyu bırakıyor

Belçika Savunma Bakanlığı asker alımında ve tutmada zorlandığını, son on yılda 4 bin profesyonel askerin mesleği terk ettiğini belirtti.

6 ASKERDEN BİRİ, EV ÖZLEMİYLE ORDUYU BIRAKIYOR

Het Nieuwsblad gazetesinin haberine göre, Belçika Savunma Bakanlığı, evini özleyen eğitimdeki askerlerin akşamları eve dönmesini sağlayan planı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.Her altı askerden biri "evini özlediği için" orduyu terk ediyor.

"ANNESİNİ ÖZLEYEN ASKERLE SAVAŞA GİDİLMEZ"

Söz konusu plan, ordunun "hiçbir şeyi savunamayan ve etkisiz" bir kurum haline gelebileceği endişesi nedeniyle eleştiriliyor.

Emekli Askerler Birliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "annesini özleyen askerlerle savaşa gidemezsiniz" uyarısında bulundu.

Kaynak: Ajanslar