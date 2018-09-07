Belçika'dan şok yorum: ''Fenerbahçe'den korkmaya gerek yok''

Belçikalılar, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadroya şaşırdı. Bir çok önemli ismin yokluğunun, Anderlecht'in işine yarayacağını savundu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Anderlecht'in, sarı-lacivertli ekipten çekinmesini gerektirecek bir durum olmadığı savunuldu. Teknik direktör Phillip Cocu'nun açıkladığı UEFA Avrupa Ligi kadrosu, Belçika'da geniş yankı yarattı.

ÖNEMLİ İSİMLER LİSTEDE BULUNMADI

Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'nın da bulunduğu grupta favori ekibin Fenerbahçe olduğu yorumu yapıldı. Ancak grup aşaması için bildirilen kadroda sürpriz olduğu vurgulandı. Roberto Soldado, Nabil Dirar, Carlos Kameni, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci gibi bir çok önemli ismin listede bulunmadığı aktarıldı.

Bu isimlerin yokluğunun mor-beyazlı ekip için bir avantaj olduğu yorumu yapılarak "Anderlecht'in, Fenerbahçe'nin büyük isimlerinden korkmasına gerek yok" denildi.

Kaynak: Ajanslar