Bekir Kuvvet Erim kimdir? Bekir Kuvvet Erim nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Bekir Kuvvet Erim kimdir? Bekir Kuvvet Erim nereli ve mesleği nedir? Bekir Kuvvet Erim hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Bekir Kuvvet Erim kimdir? Bekir Kuvvet Erim nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bekir Kuvvet Erim Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Bekir Kuvvet Erim kimdir?

BEKİR KUVVET ERİM



Doğum Tarihi: 1957

Eğitim: FAKÜLTE





Kaynak: AjansHaber