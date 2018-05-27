Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak sorusu başvuru yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. Peki Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruda 73 il 7 bin bekçinin kadrolara alınacağı açıklandı. Bekçilik için başvuru yapmayı düşünen vatandaşların aklına gelen ilk soru bekçilik alımı başvurusu ne zaman yapılacak oldu. Akademide bekçilik eğitimi alacak olan bekçilerin istihdamı sağlanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 73 ilde 7 bin bekçinin alınacağını belirtti. Soylu'nun talimatı neticesinde 2 Mart'tan itibaren yetkili kılınan Polis Akademisi Başkanlığı çalışmalara başladı. Böylece 7 bin bekçinin 73 ilde istihdamı sağlanacak. Akıllara gelen bir diğer soru ise Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir oldu. Detayları haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 73 ilde 7 bin bekçi istihdamı sağlanacak. Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak sorusu da vatandaşlar tarafından yanıt bekliyor. Bekçi alımı için başvuru tarihi Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden vatandaşlara duyurulacak. Henüz tarihle ilgili bir açıklama yapılmadı. Yapıldığında sizlere duyuracağız.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı için başvuru şartları Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden vatandaşlara duyurulacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek. Bekçilerin eğitimini de Akademi yapacak.

GEÇEN YIL 15 İL İÇİN 7 BİN BEKÇİ ALIMI VALİLİKLER TARAFINDAN YAPILMIŞTI

Geçen yıl kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 2 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

YAZILIDAN 50 ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

ÖZGÜVENİ YÜKSEK OLACAK BEDEN DİLİNİ KULLANABİLECEK

Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

Kaynak: AjansHaber