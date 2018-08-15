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15 Ağustos 2018 10:50 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018 11:00

452 öğrenci Beden Eğitimi seçmelerine hazırlanıyor!

Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrenci seçmelerinde 452 genç okula girmek için mücadele etti.

452 öğrenci Beden Eğitimi seçmelerine hazırlanıyor!

Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrenci seçmeleri üniversitenin stadyumunda yapıldı. 200 öğrencinin alınacağı sınavlara 452 öğrenci başvurdu. Gençler öğrenci olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

MİLLİ SPORCU HEDEFİ

Yüksekokul Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz yaptığı açıklamada "Düzce Üniversitesi'nin kalitesini uygun öğrenciler seçmeye çalışıyoruz. Bu nedenle de seçmeleri yapıyoruz milli sporculara seçmelerde ağırlık veriyoruz." dedi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: HedefiMilli sprorcu


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