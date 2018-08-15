452 öğrenci Beden Eğitimi seçmelerine hazırlanıyor!

Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrenci seçmelerinde 452 genç okula girmek için mücadele etti.

Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrenci seçmeleri üniversitenin stadyumunda yapıldı. 200 öğrencinin alınacağı sınavlara 452 öğrenci başvurdu. Gençler öğrenci olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

MİLLİ SPORCU HEDEFİ



Yüksekokul Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz yaptığı açıklamada "Düzce Üniversitesi'nin kalitesini uygun öğrenciler seçmeye çalışıyoruz. Bu nedenle de seçmeleri yapıyoruz milli sporculara seçmelerde ağırlık veriyoruz." dedi.





Kaynak: Ajanslar