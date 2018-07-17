Bedelliden 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak

AK Parti Grup Başkanvekil Mehmet Muş, Yaş 25, bedel 15 bin lira ve 25 gün askerlik olarak sunulan tekliften 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanlar yararlanabileceğini açıkladı.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu bedelli askerlik teklifinin detayları belli olmaya başladı. Yaş 25, bedel 15 bin lira ve 25 gün askerlik olarak sunulan tekliften 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanlar yararlanabilecek.

31 ARALIK 1993 ÖNCESİ DOĞANLAR YARARLANABİLECEK



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yaş 25, bedel 15 bin lira ve 25 gün askerlik olarak sunulan tekliften 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanlar yararlanabileceğini belirtti. Muş, 1994 ve 1995 yıllarına dair bir uzatma yapılamayacağını kesin bir dille belirtti.

28 GÜN ASKERLİK ŞARTI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerliğe başvuranların 28 gün askerlik yapacağını açıkladı.

ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAK

Bedelli 31 Aralık 1993 öncesi doğan vatandaşların yararlanacağını belirten Mehmet Muş, çalışanların ücretsiz izinli sayılacağını belirtti.

Kaynak: Ajanslar