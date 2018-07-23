Bedellide temel askerlik eğitimi gün sayısı değişti

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bedelli teklifinde 28 günü 21 olarak revize edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

AK Partlili Muş'tan bedelli askerlik açıklaması geldi. Muş, "Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. Şu anda 28 gün olan teklif görüşülüyor. 28 gün yerine 21 gün olmasını teklif edeceğiz." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin 21 gün olarak revize edilerek komisyona sunulacağını açıkladı.

28 GÜN YERİNE 21 GÜN

Bedelli askerlik ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri '28 gün şartı'ydı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin 21 gün olarak revize edilerek komisyona sunulacağını açıkladı. Muş, "Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. Şu anda 28 gün olan teklif görüşülüyor. 28 gün yerine 21 gün olmasını teklif edeceğiz." dedi.

"FİRARİLERİN DURUMUNU TSK'YA BIRAKIYORUZ"

Muş, firarilerin durumuyla ilgili soruya, "Bunlarla ilgili usul ve esasları TSK'ya bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Ajanslar