Bedelli askerlikte güncel başvuru sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik için 357 bin 350 kişinin kişinin başvurduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı: Bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulundu.

TARİHLER BELLİ OLDU

Eğitimler Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılacak.

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek.

Gündem 18 Ağustos 2018 15:42 Bedelli askerlikte beklenen tarihler açıklandıBedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine ulaştırarak başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması yapıldı.

Kaynak: Ajanslar