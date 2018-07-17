Bedelli askerlikte gün sayısı değişti

Binlerce kişinin beklediği son dakika bedelli askerlikle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bedelli askerlik yaşı ve ücreti belli oldu. Düzenlemeye göre 25 değil 28 gün askerlik yapılacağı belirtiliyor.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu bedelli askerlik teklifinde 25 yaş, 15 bin lira ve 25 gün askerlik yapma şartı bulunuyor.

28- 25 GÜN KARMAŞASI



Ancak akşam saatlerinde kulislerden gelen bilgi olarak yapılan haberlerde 25 günün 28 güne çıkarıldığı belirtildi. İşin aslı ise farklı; 3 gün izin hakkı alacak erler bu izni kullanmadıkları taktirde 25 günde evlerine geri dönecekler.

Kaynak: Ajanslar