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17 Temmuz 2018 18:45 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2018 20:02

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti

Binlerce kişinin beklediği son dakika bedelli askerlikle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bedelli askerlik yaşı ve ücreti belli oldu. Düzenlemeye göre 25 değil 28 gün askerlik yapılacağı belirtiliyor.

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu bedelli askerlik teklifinde 25 yaş, 15 bin lira ve 25 gün askerlik yapma şartı bulunuyor.

28- 25 GÜN KARMAŞASI

Ancak akşam saatlerinde kulislerden gelen bilgi olarak yapılan haberlerde 25 günün 28 güne çıkarıldığı belirtildi. İşin aslı ise farklı; 3 gün izin hakkı alacak erler bu izni kullanmadıkları taktirde 25 günde evlerine geri dönecekler.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: bedelli askerlik


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