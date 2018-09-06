Bedelli askerlikte celp bilgileri yayınlandı!

Milli Savunma Bakanlığı 6 Ekim’de askere alınacakların isimlerini ve bedelli askerliğin yapılacağı yeri bugün e devlet üzerinden açıklandı

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Bedelli askerlikten faydalanacakların birinci celp döneminde gönderilecekleri birlikler ağustos ayının son haftasında duyurulmuştu. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Ekim ayında bedelli askerlik yapacakların yerleri ise bugün duyuruldu.

Üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül'de e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek.

6 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Milli Savunma Bakanlığınca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül'de, ikinci sevk işleminin 6 Ekim'de, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı.

İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması da 3 Kasım'dan sonra ayrıca duyurulacak. İşlemlerini geciktirenler kapsam dışına çıkartılacak

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlamaları gerekecek.

Gerekli işlemleri süresi içinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

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Kaynak: Ajanslar