Bedelli askerlik yasası Başkan Erdoğan'ın onayına sunuldu

Bedelli askerlik düzenlemesini içeren yasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

Bedelli askerlik düzenlemesini içeren yasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmüş, ardından Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin, bedelli askerlikle ilgili maddeleri kabul edilmişti.

Buna göre, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılmıştı.

11 İL 13 BİRLİK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bedelli askerlerin 11 ildeki 13 askeri birliğe dağıtılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Turan, "21 günlük eğitimin, 11 il ve 13 birlikte yapılması planlanıyor. Askeri birlikler arasında Çanakkale'deki 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı ve 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı da bulunmaktadır. Eğitim için gelecek olanlar aynı zamanda esnafımızdan alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağlayacak. Askerlerimizin yakınları burada konaklayarak, gezerek, hem turizme, hem de ekonomiye destek olacak" dedi.

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı - Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı - Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı - Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

YASA BAŞKAN ERDOĞAN'IN MASASINDA



Meclis'ten geçmesinin ardından bedelli yasası artık Başkan Erdoğan'ın onayını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın yasayı onaylayarak askerlikte yeni dönemi resmen başlatması bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar