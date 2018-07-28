Bedelli askerlik yapanlara eğitim verilecek birlikler!

Askerlik konusunda sorun yaşayan yüzbinlerce kişinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti.

Bedelli askerlerin 21 gün eğitim alacağı birlikler konusunda çalışmalarda son yaklaşıldı, başvuru sayısına göre celp dönemleri belirlenecek.

Askerlik konusunda sorun yaşayan yüzbinlerce kişinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti.

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacaklar, ayrıntıları bekliyor.

Konuyla ilgili çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken, ilk bilgiler sızmaya başladı.

12 İL 15 BİRLİK



Buna göre, bedelli askerlik yapacakların 21 gün boyunca eğitim alacağı birlikler şöyle sıralandı:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

Kaynak: AA