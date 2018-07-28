Bedelli askerlik yapacaklara kredi müjdesi!

1.3 milyon genci ilgilendiren bedelli askerlik için bankalar özel krediler hazırladı

Bedelli askerlik müjdesi Meclis'ten geçerken, bankalar da kampanya düğmesine bastı. 15 bin liralık tutarı krediyle temin etmek isteyen gençler için özel paketler hazırlandı. Kredi çekmek isteyenlere yüzde 1.70'ten başlayan faiz oranları sunulurken; bazı bankalar masraf almıyor, bazıları da ödemeyi 3 ay öteleme imkanı sunuyor.

3 AY SONRA ÖDE

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere, 15 bin lira kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1.70'ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, 3 ay erteleme imkanı sağlıyor. Vade süreçleri 3 ay ile 48 ay arasında değişiyor. ING de 'Bedelli Askerlik Kredisi' hazırladı. ING müşterileri bu kapsamda 15 bin lira krediyi, yüzde 1.74'ten başlayan faiz oranları ile kullanabilecek ve dilerlerse ödemeye 3 ay sonra başlayabilecek. Şekerbank ise 'Bedelli Askerlik Kredisi' ile 15 bin liraya kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor. Bedelli askerlik için kredi kampanyalarına önümüzdeki günlerde diğer bankaların da katılması bekleniyor. Bedelli askerlik için başvurular, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başlayacak.

Kaynak: Ajanslar