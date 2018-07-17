Bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bedelli askerlik başvuru formu

Bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bedelli askerlik başvuru formu ile ilgili merak ettiğiniz detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın bedelli askerliğin torba yasaya ekleneceğini duyurdu. AK Parti'den gelen açıklamaya göre askerlik yaşının 25, bedelli askerlik ücretinin ise 15 bin TL olacağı belirtildi. Bedelli askerlikle ilgili gelen son dakika açıklamalarına göre vatandaşlar bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Ajans Haber ekibi olarak sizler için bedelli askerlikle ilgili merak edilen detayları derledik. Bedelli askerlik başvuru formu ile ilgili merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Şimdi bedelli için bekleyen vatandaşlar bedelli askerlik ücretinin hangi bankaya ve nereye yatırılacağı hakkında araştırma yapıyor. Bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılacak sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Sizler için merak edilen tüm detayları derledik.

Bir önceki bedelli askerlik ücreti Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası'na yatırılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı en son bedelli askerlik açıklamasında bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı hesapların IBAN Numaraları'nı da duyurmuştu. Bedelli askerlik başvuru formu ve bedelli askerlik ile ilgili ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

YAŞ VE ÜCRET BELLİ OLDU

24 Haziran seçimlerinin sona ermesinin ardından 5 milyon genç şimdi bedelli askerliğin ne zaman hayata geçirileceğini, bedelli askerlikte ücret ve yaşın ne olacağını merak ederken, bedelli askerlikte son dakika müjdesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden geldi. Külliye'de gerçekleştiren toplantıda bedelli askerlikte yaş ve ücret belirlendi. AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, son dakika olarak açıkladığı bedelli askerlik konusuna ilişkin, "Bedelli askerliğin torba yasaya eklendiğini açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin tl, 25 gün de askerlik olacak.' ifadesini kullandı. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte yaş ve ücret şöyle olmuştu: 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.

25 GÜNLÜK ASKERLİK YAPMA ŞARTI

Şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan genel kurul olduğu belirtildi. Torba yasa teklifinde, 15 bin bedel, 25 yaş sınırı ve 25 gün askerlik yapma şartı geliyor.

Kaynak: AjansHaber